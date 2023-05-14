Металіст — Зоря. Напередодні

Україна

Зустрічаються команди практично з самих полюсів таблиці.

В рамках 22-го туру УПЛ Металіст прийме Зорю.

МЕТАЛІСТ – ЗОРЯ

НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ, 13:00. "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​

Зоря цього року виграла дев'ять матчів із десяти і все більш обґрунтовано претендує на чемпіонство. Новачки (Герреро і де-факто новачок Сапутін) зайшли в гру як влиті, командні взаємодії в порівнянні з першою частиною сезону стали тільки кращими – при цьому гра в обороні вийшла на інший рівень надійності. Ван Леувен кожен тур оновлює рекорд для тренерів Зорі: ніхто так не штампував перемоги до нього.

При цьому зрозуміло, що вже кінець чемпіонату близький, і ця обґрунтованість може закінчитися і третім, і четвертим місцем. Зоря забагато втрачала очки минулого року, і зараз їй залишається тільки сподіватися на осічки суперників, попутно залишаючись без права на помилку.

Металіст тим часом все ближче до катастрофи. І мова не тільки про виліт, а про саме майбутнє клубу після цього сезону. Теорія можливого розформування харків'ян вже відкрито обговорюється (і не спростовується) усіма можливими інфлюєнсерами, і зникнення клубу нікого не здивує. На тлі цього клуб просто дуже погано грає у футбол: 1 перемога в останніх 11 матчах.

Навіть перемога над Львовом, яка у нинішніх реаліях давно має статус обов'язкової, навряд чи сильно розвеселила всіх причетних до клубу. Якщо вони за щось по-справжньому борються, то весь смак довгоочікуваної перемоги мав зіпсувати паралельний успіх Руху; якщо ні, то тим більше нема чого радіти.

Останнім часом у команди Огнєновича розладналася оборона. Не враховуватимемо домашній матч із ФК Львів, який має до вищої лізи чим далі, тим менше відношення. У чотирьох попередніх матчах Металіст пропустив 16 (!) м'ячів — по чотири в середньому за гру. Так, суперники були непрості – Ворскла, Верес, Динамо та Дніпро-1 – але Зоря зараз вище за трьох з них.

І саме це зменшує шанси Металіста. Шлях до успіху проти Зорі, загалом, відомий, його нещодавно показав Кривбас – але він базується на надійній грі в обороні. Огнєнович, по-перше, своєю роботою швидше погіршив редути, а по-друге, його додатковою проблемою саме сьогодні буде відсутність Пороха. Якщо минулого року Богдан частіше опинявся у запасі команди, то тепер, після трансферу Федоріва, він основний захисник команди.

Історія протистояння

З цією версією Металіста Зоря грала лише один раз: у першому колі перемогла 3:2.

Орієнтовні склади

Металіст: Єрмолов — Самуел, Паті, Мизюк, Коррал — Демченко, Ралюченко, Панасенко — Романюк, Прядун, Картушов

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Дришлюк, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро

Прогноз

прогноз 0:2