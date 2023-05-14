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  • Україна

    14 травня 2023, 09:15

    ФК Львів — Ворскла. Напередодні

    Чи вилетять львів'яни офіційно вже сьогодні?

    Тренування полтавців / ФК ВОРСКЛА
    Тренування полтавців / ФК ВОРСКЛА 14 травня 2023, 09:15

    В рамках 26-го туру УПЛ ФК Львів прийме Ворсклу.

    ФК ЛЬВІВ — ВОРСКЛА

    НЕДІЛЯ, 14 ТРАВНЯ, 13:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Чим ближче фініш сезону, тим більше прохідних матчів – і матч Львова проти Ворскли буде, мабуть, першим із відверто таких.

    Львів може офіційно оформити виліт уже цього туру. Звичайно, ймовірність цього невелика, але навіть фантастичний ривок у вигляді виграшу всіх матчів, що залишилися, не врятує гіганта думки: Верес з Рухом по 5 очок як-небудь вже наберуть. Команда і так була не дуже сильна, а кадрова революція на всіх рівнях (заміна майже всього складу взимку, тренера після трьох матчів 2023 року) її просто добила.

    Але й Ворскла останнім часом втратила останні шанси врятувати сезон. Програші Динамо та Минаю відкинули полтавців вже на восьме місце. Величезний шокуючий провал як для клубу, який на тлі війни не просто зберіг лідерів, а й посилився відомими українськими гравцями (Юрченко, Кравець) та легіонерами-збірниками (Толі, Сефері). Підхід Віктора Скрипника виявився надто наївним і для наступного після Зорі клубу.

    Втім, тим видовищнішою та яскравішою може бути конкретна гра. Ворскла грає красиво, ФК Львів навряд чи зможе затиснути її в тактичні лещата – і тим красивішими мають бути комбінації від Скрипника. Потрібно поспішати насолодитися грою Олійника, Кравця, Сефері – в українському футболі, з його “традицією” щороку змінювати склад, немає жодної гарантії, що наступний сезон вони почнуть у тій же команді.

    Історія протистояння

    В цієї версії Львова Ворскла виграла 7 матчів із дванадцяти та програла лише два, але на виїзді не перемагає з 2018-го. Вартувало львів'янам трохи адаптуватися до УПЛ, як вони стали регулярно забирати бали у полтавців. Втім, саме зараз ФК Львів дуже далекий від того, щоб бути готовим хоч до чогось.

    Орієнтовні склади

    ЛьвівРибка — Сімінін, Сасовський, Дитятьєв — Грисьо, Мильченко, Алібеков, Никитюк, Кузик — Свржняк, Бугай

    Ворскла: Ісенко – Крупський, Кравець, Яворський, Пердута – Павлюк, Челядін – Кане, Олійник, Сефері – Степанюк

    Прогноз

    footballпрогноз 0:3

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Ворскла Львів

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