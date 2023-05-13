Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 13 травня 2023 року, 14:00.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець у гостях "привітав" київське Динамо з 96-м днем народження, здобувши сенсаційну перемогу у результативному матчі.

Команда Романа Григорчука під час зустрічі мала перевагу в рахунку в два м'ячі, проте "біло-синім" вдалося подарувати надію на вражаючий камбек та повернути рівновагу на табло.

Проте останнє слово залишилося за одеситами після того, як Демченко на 70-й хвилині оформив дубль і встановив підсумковий рахунок 3:2 на користь Чорноморця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Чорноморець в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Динамо Київ — Чорноморець 2:3

Голи: Ванат, 53, Буяльський, 55 — Єрмаков, 4, Демченко, 11, 70



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 72) — Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78) — Беніто (Перріс, 71), Буяльський, Волошин (Царенко, 72) — Ванат (Рамірес, 84).



Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Кузик (Задоя, 88), Політило, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Штогрін, 46, Гладкий, 80), Алефіренко (Черткоєв, 90+2).



Попередження: Беніто, Дячук, Дубінчак — Салюк