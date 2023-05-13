Україна

Команда Ігора Йовічевіча провела жахливий перший тайм, проте в подальшому на класі здолала опонентів.

Чемпіонські перегони в українській Прем’єр-лізі ще й досі залишаються найбільш актуальним питанням наприкінці поточного сезону, оскільки посеред звітного тижня дніпровський Дніпро-1 не скористався можливістю наздогнати донецький Шахтар, слідом за "гірниками" зігравши внічию проти Олександрії з таким самим рахунком — 1:1. Проте вже наставала черга чергового туру національної першості, у рамках якого безпосередні конкуренти продовжували своє суперництво в заочному режимі.

Колектив Ігора Йовічевіча вирішив убезпечити себе від фактору примх погоди та посередньої якості футбольного покриття в селі Петрове, тож гостьовий матч проти місцевого Інгульця донеччани проводили в більш комфортних умовах Арени Львів. Звісно, що цей момент був найбільш обговорюваною темою перед цією грою, бо навряд чи широкий загал цікавив той факт, що "козаки" вже чотири матчі не могли перемогти, а "гірники" останній раз програвали в чемпіонаті ще посеред листопада минулого року.

Унікальна нагода випала команді Йовічевіча за декілька хвилин до стартового свистка в звітній зустрічі, оскільки поразка Динамо від одеського Чорноморця дарувала "гірникам" можливість позбавити принципового суперника математичних шансів на чемпіонський титул. Однак для цього потрібно було перемагати, заради чого "гірники" в першому таймі не зробили взагалі нічого.

Прямолінійний розіграш м’яча від гостей лише зрідка завершувався передачами на загострення й ще рідшими були випадки, коли м’яч спрямовувався в площину чужих воріт. Що й казати, якщо два потенційних подібних удари влучали в футболістів донеччан, які постійно не могли обрати правильного місця серед лінії з п’ятьох захисників суперників. Інгулець натомість доволі жваво намагався виходити до контратак і навіть залишив на своєму рахунку найбільш гострий момент до перерви — удар Головкіна з центрального входу до штрафного, який із-під поперечини витягнув Трубін.

У другому таймі це вже було більше схожим на Шахтар належного рівня якості, бо команда Йовічевіча зробила ставку на швидкий м’яч та була успішною в цьому своєму прагненні. Колектив Ковальця припустився помилки під час кутового з лівого флангу на 51 хвилині, не вгледівши на ближній стійці Коноплю, який головою завершив передачу Матвієнка. Це був логічний фінал кількох поспіль моментів, що створили "гірники" до цього.

У подальшому Йовічевічу відкривались можливості як для ротації, так і для вільного вибору тактики на фінал цього протистояння. "Гірники" намагались не знижувати обертів, але при цьому існувала певна напруга в їхньому захисті. Цього разу привозити ніхто в підсумку не став, тож гості відносно спокійно довели матч до завершення, у чому їм левовою часткою допомогли самі суперники.

На 78 хвилині воротар Паламарчук на дальньому виході до лівого флангу захисту відверто збив із ніг Сікана, і хоча Інгулець не отримав за підсумком цього епізоду пенальті у власні ворота, але голкіпера було вилучено, а господарі фактично залишились без можливостей влаштувати фінальний штурм чужих воріт. Ба більше — "козаки" пропустили вдруге, коли на 85 хвилині у власні ворота перевів простріл Тотовицького з лівого флангу Павлов.

У наступному турі петровський Інгулець гратиме в гостях у луганської Зорі, а донецький Шахтар прийматиме рівненський Верес.Інгулець —0:2Конопля, 51, Павлов, 85 (авт.)Паламарчук — Сидоренко (Білик, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін (Козак, 68), Коробенко, Запорожець, Осипенко (Мельничук, 46) — Козиренко (Кравчук, 86) — Сітало (Марусич, 68).Трубін — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі (Сікан, 59).Попередження: Осипенко — Бондаренко