Харківський колектив розвалився вже з перших секунд матчу й у підсумку отримав п'ять м'ячів без відповіді у власні ворота.
Металіст — Зоря, фото УПЛ
14 травня 2023, 14:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 33-й хвилині Сергій Булеца (Зоря) не забив пенальті (промах).
Металіст:
Металіст — Зоря 0:5
Голи: Мизюк, 1 (авт.), Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 85 (пен.)
Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере (Ніколишин, 33), Панасенко (Багачанський, 46), Демченко — Наумець (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46).
Зоря:
Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин, 46) — Бражко, Шахов — Русин (Погорілий, 46), Булеца (Мишньов, 66), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 77).
Попередження: Прядун, Мизюк, Ніколишин, Рязанцев — Снурніцин
На 32-й хвилині був вилучений Єгор Демченко (Металіст) (грубе порушення).