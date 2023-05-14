Україна

Зоря познущалась над недолугим захистом Металіста

Харківський колектив розвалився вже з перших секунд матчу й у підсумку отримав п'ять м'ячів без відповіді у власні ворота.

Металіст — Зоря, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст — Зоря 0:5

Голи: Мизюк, 1 (авт.), Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 85 (пен.) На 33-й хвилині Сергій Булеца (Зоря) не забив пенальті (промах).



Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере (Ніколишин, 33), Панасенко (Багачанський, 46), Демченко — Наумець (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46).



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин, 46) — Бражко, Шахов — Русин (Погорілий, 46), Булеца (Мишньов, 66), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 77).



Попередження: Прядун, Мизюк, Ніколишин, Рязанцев — Снурніцин



На 32-й хвилині був вилучений Єгор Демченко (Металіст) (грубе порушення). На 33-й хвилині Сергій Булеца (Зоря) не забив пенальті (промах).Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере (Ніколишин, 33), Панасенко (Багачанський, 46), Демченко — Наумець (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46).Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин, 46) — Бражко, Шахов — Русин (Погорілий, 46), Булеца (Мишньов, 66), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 77).Попередження: Прядун, Мизюк, Ніколишин, Рязанцев — Снурніцин