Україна

Київський клуб завоював путівку до вищого дивізіону України.

Оболонь офіційно гарантувала собі путівку до української Прем'єр-ліги за підсумками поточного сезону Першої ліги України.

У матчі 6-го туру Чемпіонської групи київська команда тернопільську Ниву з рахунком 2:1, завдяки чому вийшла до вищого дивізіону України.

Наразі Оболонь набрала 27 очок і йде на першому місці Першої ліги. Команда вже не опуститься нижче другої сходинки.

Нагадаємо, що перші два місця дають прямі путівки в УПЛ. Другу позицію наразі займає житомирське Полісся.