Україна

Надважливий матч у боротьбі за Лігу конференцій.

В рамках 26-го туру УПЛ Колос прийматиме Олександрію.

КОЛОС — ОЛЕКСАНДРІЯ

15:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напевно, не було в історії українського футболу іншої такої команди, яка б двічі поспіль пробивалася у єврокубки, навіть проходила там суперників, але привертала б так мало уваги, як цей Колос. І це не наша проблема: він сам довго й наполегливо творив собі таку репутацію. Команда грає дуже сухо, існує тільки заради амбіцій 1-2 людей і не намагається привернути до себе додаткову увагу. Що, втім, не скасовує факт, що в кваліфікації Ліги конференцій така команда може виявитися ефективнішою за Олександрію.

Зараз суперників розділяє 6 очок, у Колоса ще за календарем Дніпро-1 з Динамо – і з огляду на це лише перемога залишає команду Вишняка у гонці. Завдання непросте, враховуючи, що Олександрія не програла навіть Шахтарю з Дніпром-1 – але саме остання з цих битв дорого коштувала команді Ротаня.

Зіграти не зможе Сергій Рибалка. Фундаментальний для середньої лінії Олександрії гравець наприкінці останнього матчу “зловив” зайву жовту. Ця втрата непоправна, хто б не замінив Сергія номінально: отже, Олександрії буде принципово важче розвивати атаки та контролювати м'яч. Колос з тієї ж причини не матиме Безбородька, але це проблема зовсім іншого масштабу: форвард і так програє конкуренцію Лисенку.

Неймовірно багато у грі вирішить перший гол. Олександрія взагалі дуже погано відіграється (особливо коли воротар суперника не отримує травми, як було з Металістом 1925), а Колос чи не найкраще в лізі вміє “сушити” гру. З іншого боку, у Колоса просто небагато ресурсів для позиційної атаки, що зіграє свою роль, якщо команда Ротаня вийде вперед. Лисенко, незважаючи на весь свій досвід, у 18 матчах сезон не забив жодного разу...

Історія протистояння

Поки що у команд рівність: у восьми офіційних матчах по три рази перемагали ті та інші. Втім, дві останні зустрічі залишилися за Олександрією.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець – М.Кравченко, Новак, Чорноморець, Золотов — Мілько – Ільїн, Оріховський, Болбат, Велетень – Лисенко

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Матюшенко, Сігеєв, Михайленко — Кожушко, Ковалець, Мірошніченко

Прогноз

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua