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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та дніпровський Дніпро-1.

Закарпатський Минай та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на полі Минай-Арени.

Володимир Шаран, після перемоги над полтавською Ворсклою (2:0), залучив до стартового складу Чуєва до трійки центральних захисників.

Олександр Кучер, після нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Пасіча та Адамюка на флангах захисту, тоді як Танчик та Пеглоу зіграють над ними в півзахисті.

Минай: Бандура — Нємчанінов, Ю. Кравчук, Чуєв — Гончар, Петько, Вітенчук, Булеза — Рогозинський, Твердохліб — Вишневський.

Запасні: Пеньков, Кемкін, Дмитрук, Гечев, Голуб, Шишка, Паламар, Байдал, Коломоєць, Трубочкін.



Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч, Сарапій, Сваток, Адамюк — Бабенко — Танчик, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.

Запасні: Валеф, Кінарейкін, Матарріта, Каплієнко, Гомес, Федорів, Хайнер, Лучкевич, Рубчинський, Когут, Танковський, Підлепенець.



Гра Минай — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.