Минай — Дніпро-1. Напередодні

Україна

Чи зможе команда Кучера продовжити рух у темпі Шахтаря?

В рамках 26-го туру УПЛ Минай прийматиме Дніпро-1.

МИНАЙ – ДНІПРО-1

13:00. "МИНАЙ", МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Матч, який розглядався для команди Кучера виключно як обов'язкова програма з набору трьох очок. Команда претендує на чемпіонство, штампує перемоги над аутсайдерами – а Минай, звісно, один із найяскравіших представників цієї категорії. Кожен із двох попередніх сезонів закінчувався останнім (!) місцем у чемпіонаті – і, мабуть, лише в Україні команда могла так грати півтора роки і жодного разу не вилетіти.

Але станом на зараз Дніпро-1 навіть не назвеш повноцінним фаворитом. Супернику дуже допомогло призначення Шарана: екс-тренер Олександрії зміг поставити не дуже яскраву, але ефективну модель гри, яка дозволяє навіть не думати про останнє місце – і дуже обґрунтовано претендувати на те, щоб навіть не брати участь у стикових матчах. На фініші домашня гра з Рухом, виїзна з Металістом – можна й умовне дванадцяте місце зачепити.

Особливо небезпечним Минай став вдома. В останніх трьох матчах були переможені Кривбас і Ворскла, а домашню нічию з Металістом 1925 року вже можна вважати невдачею. Команда додала у вирішальний відрізок: найкращим свідченням цього матчі з Шахтарем. У лютому “гірники” розгромили Минай 4:1 – а у травні лише на тлі скандалу із незарахованим чистим голом суперника вимучили перемогу 1:0. А Дніпро-1, здається, на спаді – інакше складно пояснити низку таких важких матчів, коли клуб або просто втрачає очки, або вириває результат завдяки спірним суддівським рішенням, або й те й інше одночасно.

До речі про спірні рішення. Герой перенесеного матчу з Олександрією Олександр Назаренко сьогодні не зіграє. Це не якась дискваліфікація за “пірнання”, які іноді трапляються у топ-лігах, а просто наслідок чотирьох жовтих у сезоні. Втім, на лівому фланзі у Кучера навіть є вибір: Каплієнко, Матарітта. В того ж Шарана, у якого дискваліфікований Мельник, дилема складніша: або випускати запасного центрбека Чуєва, або ж переходити на схему з двома центральними захисниками.

А гра проти Дніпра-1 загалом та Довбика зокрема, звичайно, мотивує застібнутись на всі гудзики.

Історія протистояння

Дніпро-1 програв Минаю перший матч у рамках УПЛ і виграв три наступних. Примітно, що перемога у першому колі була вольовою: пропустивши на 64-й хвилині, команда, у якої травмувалося півскладу (Кучер заявив на гру чотирьох воротарів – і все одно не до кінця заповнив заявку!), встигла до кінця гри забити тричі.

Орієнтовні склади

Минай: Бандура – Рогозинський, Нємчанінов, Чуєв, Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько, Вітенчук, Твердохліб – Вишневський

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Матарітта — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик

Прогноз

прогноз 1:2