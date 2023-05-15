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Колос — Олександрія 0:2
Голи: Ковалець, 4, Логінов, 11

Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець — Богданов (Криворучко, 83), Мілько — Ільїн (Велетень, 66), Оріховський (Попов, 66), Болбат (Мякушко, 46) — Лисенко (Ісаєнко, 46).

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Михайленко (Кожушко, 67), Сігеєв, Ковалець — Мустафаєв (Матюшенко, 76), Кулаков (Кобзар, 76), Мірошніченко.

Попередження: Богданов, Попов — Михайленко, Мірошніченко, Ковалець, Копина