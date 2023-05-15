Україна

Олександрія зміцнила позиції в єврокубковій зоні перемогою над Колосом

Команда Руслана Ротаня забила два швидких м'яча на початку гри, після чого втримувала рахунок.

Колос — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Олександрія 0:2

Голи: Ковалець, 4, Логінов, 11



Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець — Богданов (Криворучко, 83), Мілько — Ільїн (Велетень, 66), Оріховський (Попов, 66), Болбат (Мякушко, 46) — Лисенко (Ісаєнко, 46).



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Михайленко (Кожушко, 67), Сігеєв, Ковалець — Мустафаєв (Матюшенко, 76), Кулаков (Кобзар, 76), Мірошніченко.



Попередження: Богданов, Попов — Михайленко, Мірошніченко, Ковалець, Копина