Україна

Резервний гравець отримав важку травму.

Запасний воротар рівненського Вереса Вадим Ющищин у поточному сезоні був нечастим гостем у рамці воріт команди Юрія Вірта, зігравши всього три матчі (199 хвилин) та пропустивши три голи (один "сухий" поєдинок).

Однак і без того не надто продуктивна кампанія для 23-річного воротаря завершилась достроково через розрив передньої хрестоподібної зв’язки, який у нього діагностували за підсумком пошкодження передматчевому тренуванні перед грою 25 туру проти ковалівського Колосу (0:1).

Як підсумок, український футболіст був змушений перенести оперативне втручання, після якого відновлюватиметься від чотирьох до шести тижнів.

"Усе добре. У перші години після операції ще трохи відходив від наркозу, зараз почуваюся добре. Завтра мене виписують з клініки. Настрій — повернутись сильнішим", — заявив у коментарі Ющищин.

Нагадаємо, що Вадим є вихованцем львівської школи футболу та мав досвід виступів за юнацькі команди місцевих Карпат, а також Ужгород.