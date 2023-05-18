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Іспанець продовжує свій черговий похід за європейським трофеєм на чолі Манчестер Сіті.

Напередодні англійський Манчестер Сіті розбив мадридський Реал у матчі-відповіді на стадії півфіналу Лізі чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Для головного тренера "містян" Хосепа Гвардіола результат звітної зустрічі також мав чимале значення в плані індивідуальної статистики.

52-річний іспанський фахівець проводив свій 160 матч у тренерській кар’єрі в рамках Ліги чемпіонів, а команда з ним на чолі перемогла всоте.

34 нічиї та 26 поразок, за 377 забитих голів та 166 пропущених також присутні на рахунку його команд.

Таким чином Гвардіола став третім фахівцем, після сера Алекса Фергюсона та Карло Анчелотті, якому підкорилась ця статистична позначка.

У фіналі в Стамбулі 10 червня англійський Манчестер Сіті зіграє проти міланського Інтера.