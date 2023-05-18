"Флешмоб скасовується!

Верес планував на матчі проти Шахтаря підтримати ЗСУ і зробити флешмоб із прапором України та літерами ЗСУ.

Але у футбольній спільноті та багатьох медіа таке бажання нашого клубу викликало резонанс.

Сьогодні футбольні інстанції попередили Верес, що матч не розпочнеться, якщо на трибуні зберуться люди для флешмобу.

Також з клубу можуть бути зняті очки в турнірній таблиці.

Нас дивує, що в театрах, ТРЦ, гіпермаркетах, концертах можуть збиратися одночасно тисячі людей в закритому приміщенні, а кількасот людей на величезному стадіоні заборонено пропустити. Але є регламент, хоча на нашу думку давно він мав би бути відкорегований.

Верес продовжує відстоювати позицію, що на офіційних матчах має бути певний відсоток глядачів та партнерів клубу. Інакше незрозуміло для чого проводити чемпіонати. Клуби грають для вболівальників чи для самих себе?", — заява ФК Верес.

Також Верес зазначив, що поверне усі кошти вболівальникам з флешмобу..