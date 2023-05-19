Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 27 туру чемпіонату України.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 зійдеться у очному протистоянні з ковалівським Колосом.

Гра проходитиме в п'ятницю, 19 травня, в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов, а допомагатимуть йому Максим Чертоляс та Андрій Скрипка.

Пряма онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — Колос

Після 26-ти турів Дніпро-1 посідає другий рядок у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого донецького Шахтаря на два пункти. Колос йде восьмим, маючи у своєму активі 33 очки.