До вашої уваги пряма трансляція матчу 27 туру чемпіонату України.
Дніпро-1 — Колос
19 травня 2023, 09:25
У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 зійдеться у очному протистоянні з ковалівським Колосом.
Гра проходитиме в п'ятницю, 19 травня, в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов, а допомагатимуть йому Максим Чертоляс та Андрій Скрипка.
Пряма онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — Колос
Після 26-ти турів Дніпро-1 посідає другий рядок у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого донецького Шахтаря на два пункти. Колос йде восьмим, маючи у своєму активі 33 очки.