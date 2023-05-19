Керманич Арсеналу висловився про переговори з французьким центрбеком щодо продовження угоди.
Мікель Артета та Вільям Саліба, getty images
19 травня 2023, 14:21
Найближчим часом лондонський Арсенал планує укласти з одним зі своїх основних центральних захисників Вільямом Саліба новий контракт, оскільки нинішній спливає наприкінці літа 2024 року.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про ситуацію навколо продовження контракту з 22-річним французом.
"Ми намагаємося зберегти талант, який маємо в клубі. Ці речі потребують часу. До цього процесу залучені різні сторони, і я думаю, що наміри в усіх однакові. Сподіваюся, ми знайдемо правильне рішення", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше Арсенал оголосив про продовження контракту зі своїм основним голкіпером Аароном Рамсдейлом.