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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та рівненський Верес.

Донецький Шахтар та рівненський Верес продовжуватимуть розіграш двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на Авангарді в Рівному.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над петровським Інгульцем (2:0), залучив до стартового складу Гочолеішвілі до правого флангу захисту, тоді як Назарина та Топалов долучаться до лінії півзахисників, а Сікан зіграє на вістрі атаки.

Юрій Вірт, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Маткобожика в трійці центральних захисників, тоді як Шестаков гратиме на вістрі атаки.

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков, Топалов — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Тотовицький, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Келсі, Тейлор, Очеретько, Борячук, Корнієнко.



Верес: Когут — Балан, Курко, Маткобожик, Вовченко, Гагун — Блізніченко, Кльоц, Кучеров, Г. Пасіч — Шестаков.

Запасні: Коркодим, Протасевич, Хондак, Дахновський, Лебеденко, Шух, Тишинінов, В. Шарай, Вадовський, Годя, Гайдучик, Поворознюк.



Гра Шахтар — Верес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.