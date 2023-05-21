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    21 травня 2023, 10:15

    Харківське дербі та відспівування Львова: анонс дня УПЛ

    27-й тур добігає кінця.

    Таллес приймає пас / ФК Рух
    Таллес приймає пас / ФК Рух 21 травня 2023, 10:15

    Програма понеділка вийшла, як то кажуть, для гурманів: грають одна з одною команди, які перед початком сезону ставили перед собою лише одне завдання: не вилетіти.

    РУХ — ФК ЛЬВІВ

    17:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    По ходу сезону жоден із представників четвірки сенсацією не став – інше питання, що хтось у цій боротьбі може почуватися досить впевнено, а дехто, швидше за все, вже сьогодні офіційно вилетить. Будь-який інший результат, окрім перемоги Львова, зітре останні шанси команди Безсмертного на порятунок.

    Втім, роздмухувати інтригу тут немає жодного сенсу. Про які три очки сьогодні (і, тим більше, 12 в останніх чотирьох матчах) взагалі може йтися, якщо львів'яни в останніх дев'яти турах взяли повноцінний нуль? Свою “операцію з порятунку” вони зробили, коли спробували досягти розширення УПЛ до двадцяти команд – а на полі ця команда давно неконкурентоспроможна. Навіть ця умовна необхідність перемоги грає на руку Руху: супернику зовсім не потрібна нічия, так що можна чекати не автобус, а відносно відкриту гру.

    Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Підгурський, Притула, Таллес — Соломон-Отабор, Климчук, Альваренга

    Львів: Рибка — Грисьо, Ігор, Вовкун, Никитюк, Траоре — Мильченко, Микитюк, БогуновКузик — Свржняк, Бугай

    footballпрогноз 2:0

    МЕТАЛІСТ 1925 – МЕТАЛІСТ

    15:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Але треба визнати: хоч би яким розібраним був ФК Львів, останнім часом він пропускає набагато менше за Металіст. В останньому турі харків'яни пропустили п'ять, в останніх трьох – 10, в останніх шести – 21, тобто оборона грає просто за межею добра та зла.

    Іронічно, що Львів кілька тижнів тому вони все одно обіграли 1:0 – тобто, по-перше, змогли показати, хто у лізі найслабший, а по-друге, просто зіграли на нуль. Навколо Металіста давно ходять погані чутки, і це той рідкісний випадок, коли висловлюватися не бояться навіть офіційні особи рівня президента УАФ. Цілком можливо, що клуб дограє останні тижні та влітку припинить існування – але це точно не те, про що зараз повинен думати його майже тезка.

    Загалом Металіст 1925 пропустив теж чимало (39 голів у сезоні), але якщо подивитися уважніше, різниця між клубами саме в цьому компоненті колосальна. Тільки цього року команда зіграла 0:0 з Олександрією, Ворсклою – а минулого, наприклад, були аналогічні результати з Шахтарем та Динамо. “Безциферний” Металіст і близько таких подвигів не має.

    У світлі останніх результатів (і, наприклад, того, що 2023-го Металіст не набрав на виїзді жодного очка) “двадцять п'яті” – явний фаворит. При цьому номінально нічия виглядає непоганим результатом: зберігаються +5 від зони прямого вильоту, та й той самий Рух команда продовжить гарантовано обходити. Металіст 1925 весь сезон грає обережно, зі ставкою на оборону – тому припускаю, що почне команда Едмара та Голодюка спокійно і діятиме, виходячи з перфомансу суперника.

    Сильно допомагає їй факт дискваліфікації Максима Прядуна – без кращого з відривом бомбардира Металісту буде дуже складно напружувати оборону суперника.

    Металіст 1925: Мозіль — Рудавський, Є. Ткачук, Безуглий, Жичиков — Габелок — Абдуллаєв, А. Ткачук, Кравченко, Ременюк — Островський

    Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере, Панасенко, Демченко — Наумець, Рязанцев, Картушов

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Львів Металіст Металіст 1925 Рух

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