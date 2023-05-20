Український захисник пропустить матч із Олександрією через пошкодження литкового м'яза.
Денис Попов, ФК Динамо Київ
20 травня 2023, 14:40
Олександрія прийматиме київське Динамо на Ніці в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.
Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, у цьому протистоянні не зможе взяти участь центральний захисник "біло-синіх" Денис Попов.
Причиною відсутності 24-річного українця стало пошкодження литкового м'яза. Зазначається, що період відновлення Попова від цієї травми становитиме два тижні.
Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться 20 травня о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.