Україна

Український захисник пропустить матч із Олександрією через пошкодження литкового м'яза.

Олександрія прийматиме київське Динамо на Ніці в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, у цьому протистоянні не зможе взяти участь центральний захисник "біло-синіх" Денис Попов.

Причиною відсутності 24-річного українця стало пошкодження литкового м'яза. Зазначається, що період відновлення Попова від цієї травми становитиме два тижні.

Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться 20 травня о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.