Україна

Причиною такого вчинку став призначений пенальті у компенсований до другого тайму час, який приніс перемогу Руху U-19.

У рамках 27-го туру юніорської першості України лідер чемпіонату Рух U-19 здобув перемогу над Львовом U-19 з рахунком 2:1 завдяки реалізованому пенальті у компенсований до другого тайму час.

Наприкінці цього львівського дербі стався скандальний епізод, який якраз і став результатом цього вирішального призначеного пенальті у ворота юніорської команди Львова.

Один із уболівальників вибіг на поле і завдав удару кулаком у живіт головного арбітра зустрічі Артема Очкуренка.

Офіційний сайт Руху у своєму звіті матчу назвав цього вболівальника "невідомим", а коментатор матчу припустив, що це був один із представників Львова.

ВІДЕО ЕПІЗОДУ:

Рух U-19 (Львів) – ФК Львів U-19 2:1 (0:1)

Голи: Столярчук, 79, Бойко, 90+10 (пен.) – Герич, 32