Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 21 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 здобув впевнену перемогу над Металістом у харківському дербі, наблизивши того до вильоту до Першої ліги України.

Підопічні Едмара відправили у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Безуглий та Чирук.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Металіст в 27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Металіст 1925 — Металіст 2:0

Голи: Безуглий, 58, Чирук, 67



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Коваленко (Рудавський, 69) — Вачіберадзе, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк (Абдуллаєв, 52).



Металіст: Костик — Влага, Мизюк, Порох (Ніколишин, 37), Коррал — Чайковський (Панасенко, 77), Самуел (Багачанський, 46), Ралюченко — Наумець, Чідомере, Картушов (Бойчук, 77).



Попередження: Коваленко, Є. Ткачук, А. Ткачук — Ралюченко, Чайковський