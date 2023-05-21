Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 21 травня 2023 року, 15:00.
Металіст 1925 — Металіст
21 травня 2023, 18:20
У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 здобув впевнену перемогу над Металістом у харківському дербі, наблизивши того до вильоту до Першої ліги України.
Підопічні Едмара відправили у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Безуглий та Чирук.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Металіст в 27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Металіст 1925 — Металіст 2:0
Голи: Безуглий, 58, Чирук, 67
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Коваленко (Рудавський, 69) — Вачіберадзе, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк (Абдуллаєв, 52).
Металіст: Костик — Влага, Мизюк, Порох (Ніколишин, 37), Коррал — Чайковський (Панасенко, 77), Самуел (Багачанський, 46), Ралюченко — Наумець, Чідомере, Картушов (Бойчук, 77).
Попередження: Коваленко, Є. Ткачук, А. Ткачук — Ралюченко, Чайковський