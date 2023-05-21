Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 21 травня 2023 року, 17:00.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Львів зазнав поразки у дербі від Руху та вилетів із найвищого дивізіону країни.

Команда Анатолія Безсмертного пропустила у свої ворота два "сухі" м'ячі: автогол на свій рахунок записав Сімінін, а крапку в матчі поставив гол Руніча.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — ФК Львів в 3=27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Рух — Львів 2:0

Голи: Сімінін, 77 (АГ), Руніч, 85

Рух: Паньків, Слюбик, Дідик (Холод, 46), Слюсар (Роман, 78), Лях, Підгурський, Таллес, Сапуга, Альваренга (Квасниця, 60), Мисик (Притула, 68), Карабін (Рунич, 46)

Львів: Рибка, Нікітюк, Сасовський, Сімінін (Михавко, 90), Грисьо, Богунов (В. Михайлів, 79), Кузик (Киричок, 90), Мільченко, Вовкун (Р. Михайлів, 79), Ременяк (Вишинський, 90) Бугай

Попередження: Дідик — Богунов