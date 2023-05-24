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  • Україна

    24 травня 2023, 07:30

    Зоря — Шахтар. Напередодні

    Матч сезону?

    В Шахтаря найважливіший виїзд у сезоні / ФК ШАХТАР
    В Шахтаря найважливіший виїзд у сезоні / ФК ШАХТАР 24 травня 2023, 07:30

    В рамках 28-го туру УПЛ Зоря прийме Шахтар.

    Ну що, дочекалися. Дві найкращі команди року за темпом набору очок нарешті схрестять шпаги в очній дуелі – і хто б міг на початку сезону подумати, що це будуть Шахтар із Зорею.

    ЗОРЯ – ШАХТАР

    17:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    Дніпро-1 у 2023-му втрачає очки частіше, Динамо – набагато частіше, про інші команди просто нема сенсу згадувати. Втрата всіх бразильців не завадила “гірникам” боротися за чергове чемпіонство, трансфер Скрипника та чергове оновлення складу взагалі зробило Зорю лише сильнішою. І як би не дивно було влаштовувати градацію чудес, це доводиться зробити.

    Одна річ із 15 претендентів до збірної України зліпити боєздатну команду, яка вміє дотискати суперників. Зовсім інше – з гравців, які точно не потрібні нікому з трьох грандів, створити колектив, який просто декласує одного суперника за іншим. Чутки щодо переходу ван Леувена до Шахтара тому й з'явилися, що Зоря за абсолютно “неграндівських” ресурсів набагато більше схожа на гранд. У неї 11 перемог у 12 матчах року – й шість із них здобуто з різницею у два і більше м'ячів.

    Шахтар здобув із розривом у два і більше м'ячів сім перемог зі своїх 11, але осічок в нього було цілих три. Та й просто кожен, хто дивиться матчі “гірників”, розуміє проблему: вони недозволено мало для гранда комбінують, надто сподіваються на стандарти та оборону. Зрозуміло, що аргумент під назвою “війна” переважує все, а допомагають йому аргументи “відхід кращих” і “травми вінгерів”, але факт залишається фактом: Шахтар вже в кращому випадку на рівних суперничає з командою, кожного з гравців якої міг взяти до себе влітку – і той із задоволенням пішов би навіть у запас.

    Історія протистояння

    До речі про рівне суперництво. У першому колі команди зіграли 2:2 – і деталі цієї дуелі повинні змушувати нервувати всіх, хто причетний до Шахтаря. По-перше, та гра просто пройшла на полі Шахтаря; по-друге, тоді Шахтар мав Мудрика, який гольовою передачею і врятував для “гірників” нічию; по-третє, у Зорі тоді були такі проблеми зі складом, що Бутко чи не вперше у житті грав центрального захисника.

    Плюс до цього давайте врахуємо виняткову, практично унікальну різницю на рівні переїздів. Зоря за останній місяць зіграла лише один виїзний матч: нехай і їздити довелося далеко (в Ужгород, до Металіста), але він був один – і там сама гра забрала явно небагато сил. Шахтар же останнім часом живе, нехай його вболівальники не сприймають це як образу, неначе циганський табір – втім, так команду вже називали зовсім в інші часи та з інших причин.

    Попередні 33 дні “гірників” включили в себе матчі у Києві, Ковалівці, Минаї, Олександрії, Львові, Рівному і ось тепер знову у Києві. Лише одна домашня гра – а не мало бути жодної, з Інгульцем домовилися зіграти на “Арені Львів” лише завдяки його згоді... І звинувачувати “гірники” можуть лише самі себе: це ж вони були ініціаторами переносів у першій частині сезону. А Зоря тим часом чесно грала за календарем – і у березні-квітні цим чесно скористалася.

    Шахтар зараз дуже втомився. Частково через травми, частково через переїзди, але Шахтар опинився в ситуації, коли навіть аутсайдерів на кшталт Вереса та Львова дотискає наприкінці. Це схоже на будь-що, але не на топ-клуб, нехай навіть українського масштабу. Додамо до цього винятково хорошу домашню форму луганчан (сім перемог поспіль). Врахуємо особливість турнірної ситуації, коли нічия Шахтар не дуже і влаштовує (Дніпро-1 у разі перемоги сьогодні влаштовуватиме нічия в 29-му турі). І...

    Виходить, що Зоря фаворит?

    Не все так просто.

    Кадри вирішують все

    До вирішальних матчів Зоря приходить з понівеченим стартовим складом – іншого слова не підбереш. Герреро міняли через травму, і ван Леувен на прес-конференції висловився в стилі “справа ясна, що справа темна”:

    Зараз стверджувати рано, що саме трапилося, чи то травма, чи то просто спазм. Будемо спостерігати та приймати рішення. Стосовно Шахова, також невідомо чи гратиме він у середу”.

    Булецу замінили теж не від хорошого життя. На запитання, чи він зіграє проти Шахтаря, Сергій відповів:

    Лікарі скажуть. Може, на уколах, подивимось”.

    І це за очевидно короткого складу та відсутності Чурка, Кірюханцева, Данченка, Мацапури, яку змусила забути виняткова переможна серія. У Шахтаря проблем у березні-квітні було більше, ніж у Зорі, але останнім часом ситуація вирівнялася. Так, Швед із Петряком тренуються за індивідуальною програмою, але вони й у абсолютно оптимальній формі могли б не пробитися до основи.

    Втім, проблеми із центрфорвардами зараз мають у обох команд. Келсі міг феноменально, на рівні Девіча, виходити на заміни, але варто було Траоре травмуватися, як усі зрозуміли, чому Кевін не грав у старті. Занадто молодий поки що цей форвард, рано йому виходити з перших хвилин – а Сікан просто не у формі.

    Тактика, цариця полів

    Вкрай цікаво, яку схему на матч вибере Йовічевіч. Вийти грати на нічию загрожує тим, що ван Леувен просто на цю нічию погодиться – а Дніпро-1 після цього туру стане лідером. Потрібно атакувати, але якраз Дніпро-1 вже показав, що із Зорею це не панацея. У домашній грі з командою Кучера луганчани кілька місяців тому відійшли від футбольної романтики, зіграли проти Дніпра-1 обережно – і по грі стримали суперників, залишивши йому якісь шанси лише після кутових.

    Ван Леувен взагалі показує себе чудовим тактиком, який своєю роботою начебто демонструє майстер-клас для усієї української тренерської школи. На Герреро розраховувати буде складно, але Русин півсезону грав центрфорварда – і допомагав навіть не стільки голами та асистами (їх було лише по два), скільки розумними переміщеннями. А Герреро, якщо зможе зіграти умовні півгодини, може проявити себе як джокер топ-рівня.

    Орієнтовні склади

    Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Мишньов — Антюх, Хахльов, Дришлюк — Русин

    ШахтарТрубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Бондаренко, Судаков, Назарина, Зубков — Сікан

    footballпрогноз 2:2

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Патрік ван Леувен

    Команди

    Зоря Шахтар

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