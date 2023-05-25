Україна

Слідкуємо за розв'язкою у боротьбі за виживання.

Розклад днів 28-го туру вийшов дуже нерівним: вчора зіграла вся перша шістка, причому після цього дня її склад точно не зміниться. Утім, від цього питома вага окремих протистоянь лише підвищилась.

КРИВБАС — МЕТАЛІСТ

15:00. "ГІРНИК", КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Металіст ще не втратив шансів навіть на УПЛ, а все голоснішими стають розмови про розформування клубу. Проєкт Олександра Ярославського, який ставив собі за мету на 2022-й рік Кубок, а на 2023-й — чемпіонство, через війну змушений рахувати кожну копійку і перебиватися тими гравцями, які не потрібні більше нікому. До речі, можливий вихід Дніпра-1 до ЛЧ міг би принести Металісту якісь гроші на виживання, але, як показав учорашній день, харків'янам буде складно розраховувати й на це.

Загалом, у Металіста все погано, і справа дійсно йде до вильоту. Офіційно оформити його вже сьогодні клуб не зможе (у нього перевага над Вересом за особистими зустрічами, і навіть умовні 0:100 не скасують факт, що рівняни попереду “всього” на шість очок за два тури до кінця), але якщо харків'яни програють сьогодні, то відставатимуть навіть від 14-го місця щонайменше на п'ять очок. А уникнути поразки буде неймовірно складно: Металіст програв шість останніх матчів на виїзді, а Кривбас виграв три з п'яти останніх ігор (причому — у Зорі, Олександрії та Руху) вдома.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Рябов, Дібанго — Хомченовський, Капіч, Луньов — Опанасенко, Дебелко, Соса

Металіст: Костик — Влага, Мизюк, Порох, Коррал — Чайковський, Самуел, Ралюченко — Наумець, Чідомере, Картушов

прогноз 1:0

МИНАЙ – РУХ

13:00. "МИНАЙ", МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Перемога Миная в Одесі стала справжнім джекпотом для команди Шарана. За всієї поваги до їхніх здібностей користуватися шансами, характеру та інших речей, якими зазвичай пояснюють випадкові перемоги, Чорноморець награв не те що на виграш, а на розгром.

Що ж, тепер треба не розтринькати перевагу над рівними собі. Нічия дасть Шарану та його банді дуже добрі шанси на те, щоб уникнути “стиків”. Насамперед, збережеться перевага над Рухом – а в того залишаться лише ігри з Чорноморцем та Олександрією на фініші; відрив від Вереса буде “всього” два очки, але рівняни один матч із двох, що залишилися, грають на виїзді з Динамо – другий, щоправда, із Інгульцем вдома; у Інгульця, окрім Металіста 1925 та Вереса, матч зі Львовом, але в будь-якому випадку складно уявити ситуацію, за якої всі аутсайдери починають різко набирати очки.

Отже, нічия стратегічно підходить Минаю і практично не потрібна (якщо ми вважаємо, що Металіст уже вилетів) Руху. Для такого досвідченого бійця УПЛ, як Шаран, це — готовий розклад: потрібно будувати гру улюбленим другим номером. Вона тільки збільшує шанси Миная на перемогу: Рух має дуже молоду, навіть юну оборону, яка не зможе провести матч зовсім без подарунків. На контратаках Коломоєць чи Вишневський можуть проявити себе навіть із більшою ймовірністю.

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Рогозинський — Гечев, Петько, Вітенчук, Булеза — Коломоєць

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Підгурський, Притула, Таллес — Соломон-Отабор, Климчук, Альваренга

прогноз 1:1

ІНГУЛЕЦЬ — МЕТАЛІСТ 1925

14:00. "ІНГУЛЕЦЬ", ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Металіст 1925 на виїзді грає внічию частіше за будь-яку іншу команду ліги: уже 8 разів, половина з яких – із рахунком 0:0. Інгулець у принципі не забиває вже шість матчів, але здобув за цей час два очки – нульовими нічиїми. Важко уявити очікуваніші 0:0, ніж у цьому протистоянні.

Інгулець: Паламарчук — Сидоренко, Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін, Коробенко, Запорожець, Осипенко — Козиренко — Сітало

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Потімков, Безуглий, Коваленко — Вачіберадзе, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк

прогноз 0:0

ФК ЛЬВІВ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

14:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ну а ця гра має просто зафіксувати довгоочікуваний вихід Чорноморця із боротьби за виживання. За грою команда Григорчука цього року п'ята-шоста в лізі, але на рівні нижче її залишають гріхи минулого (жахливий 2022-й рік) та проблеми з реалізацією, які підкреслив той же Минай.

Чи може їх підкреслити Львів? Якби на його місці була хоча б відносно пристойна команда, над цим можна було б думати. Але Львів уже можна називати командою (та й клубом) Шредінгера – чи просто зомбі. Про що ми говоримо, якщо всерйоз порушується питання, чи поїдуть в принципі львів'яни на останній матч сезону – чи тихо погодяться на 0:3? Львів доживає останні дні, думки його гравців та тренерів зараз зайняті не Чорноморцем, а варіантами працевлаштування найближчим літом – тож результат трохи передбачуваний.

ФК Львів: Рибка — Грисьо, Ігор, Вовкун, Никитюк, Траоре — Мильченко, Микитюк, Богунов, Кузик — Свржняк, Бугай

Чорноморець: Паст — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Васильєв — Бадбанга, Хадіда, Політило, Кузик — Алефіренко