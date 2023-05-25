Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та львівський Рух.
Олексій Довгий, фото ФК Рух Львів
25 травня 2023, 12:13
Закарпатський Минай та львівський Рух зіграють на Минай-Арені в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.
Володимир Шаран, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Гончара праворуч у захисті, тоді як Твердохліб зіграє ліворуч у півзахисті, а Вишневський очолить атаку.
Віталій Пономарьов, на тлі перемоги в дербі наді Львовом (2:0), використав із перших хвилин Романа праворуч у захисті, тоді як Довгий повернеться до центрального трикутника, а Климчук — на вістря атаки. Соломон-Отабор зіграє ліворуч від нього.
Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Рогозинський, Петько, Вітенчук, Твердохліб — Вишневський.
Запасні: Пеньков, Кемкін, Чуєв, Трубочкін, Дмитрук, Голуб, Паламар, Байдал, Коломоєць, Шишка, Гечев.
Запасні: Ледвій, Квасниця, Холод, Джеферсон, Веремієнко, Притула, Карабін, Руніч, Таллес, Мисик.
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Довгий, Підгурський, Сапуга — Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор.
Гра Минай — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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