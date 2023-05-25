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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та львівський Рух.

Закарпатський Минай та львівський Рух зіграють на Минай-Арені в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Гончара праворуч у захисті, тоді як Твердохліб зіграє ліворуч у півзахисті, а Вишневський очолить атаку.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги в дербі наді Львовом (2:0), використав із перших хвилин Романа праворуч у захисті, тоді як Довгий повернеться до центрального трикутника, а Климчук — на вістря атаки. Соломон-Отабор зіграє ліворуч від нього.

Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Рогозинський, Петько, Вітенчук, Твердохліб — Вишневський.

Запасні: Пеньков, Кемкін, Чуєв, Трубочкін, Дмитрук, Голуб, Паламар, Байдал, Коломоєць, Шишка, Гечев.



Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Довгий, Підгурський, Сапуга — Альваренга, Климчук, Соломон-Отабор.