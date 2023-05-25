Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст.

Криворізький Кривбас зіграє проти харківського Металіста на стадіоні Гірник у рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після поразки від полтавської Ворскли (0:1), залучив до стартового складу Бескоровайного в центрі захисту, тоді як Семотюк долучиться до центрального трикутника.

Періца Огнєновича, на тлі поразки в дербі від Металіста 1925 (0:2), використав із перших хвилин Єрмолова в рамці воріт, тоді як Ніколишин долучиться до центру оборони, Демченко повернеться до трикутника в центрі поля, а Прядун та Рязанцев зіграють в атаці.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк, Луньов, Капіч — Хомченовський, Дебелко, Соса.

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Шевченко, Кораблін, Карпусь, Вілівальд, Кілєвий, Татарков.



Металіст: Єрмолов — Влага, Ніколишин, Порох, Коррал — Чідомере, Демченко, Ралюченко — Наумець, Прядун, Рязанцев.

Запасні: Костик, Горяінов, Дігтярь, Кайдалов, Синчук, Самуел, Багачанський, Панасенко, Чайковський, Картушов, Коркішко, Мизюк.



Гра Кривбас — Металіст почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.