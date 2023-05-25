Україна

Команди зіграли у безрезультативну нічию.

У рамках 28-го туру чемпіонату України між собою зустрічалися Інгулець та Металіст 1925.

За 90 хвилин гри команди не зуміли відзначитись у воротах один одного, а гра так і завершилася нічиєю – 0:0.

Після 28 турів Інгулець розташувався на 12 рядку з 28 пунктами в активі, а у Металіста 1925 — 31 пункт за стільки ж ігор.

Інвуглець – Металіст 1925 0:0

Інгулець: Паламарчук, Сидоренко, Ковальов, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 65), Коробенко (Запорожець, 46), Клименко (Одарюк, 81), Козиренко, Головкін (Кухарук, 46), Козак, Резепов (Сітало, 46).

Металіст 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглий, Курило, Коваленко (Рудавський, 90+4), Габелок, Русин (Потімків, 60), Вачіберадзе (Ткачук, 60), Мартинюк, Ременюк (Дмитренко, 46), Чирук, (Островський, 54).

Попередження: Кухарук, Клименко, Одарюк — Вачіберадзе, Жичиков, Дмитренко.

Вилучення: Жичиков, 57.