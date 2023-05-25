Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 25 травня 2023 року, 13:00.

Минай в рамках двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграв внічию з Рухом.

Команди за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не змогли відзначитись забитими голами, тому поділили очки.

Огляд матчу:

Минай — Рух 0:0



Минай: Бандура — Гончар (Дмитрук, 64), Ю. Кравчук, Мельник (Гечев, 83), Нємчанінов, Булеза — Рогозинський (Чуєв, 83), Петько, Вітенчук (Шишка, 69), Твердохліб — Вишневський (Коломоєць, 83).



Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Довгий (Таллес, 46), Підгурський, Сапуга — Альваренга (Руніч, 56, Карабін, 89), Климчук, Соломон-Отабор (Квасниця, 67).



Попередження: Рогозинський, Ю. Кравчук, Петько — Роман, Сапуга