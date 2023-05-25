Україна

Команди Володимира Шарана та Віталія Пономарьова цього разу обійшлись без голів, але в змінили свої позиції в проміжній таблиці УПЛ.

Судячи з побаченого в перший день визначального тижня української Прем’єр-ліги в рамках двадцять восьмого туру, високим очікуванням рівень інтриги в протистояннях повністю відповідає. Проте не лише одними баталіями у верхній частині турнірної таблиці буде жити наш футбол найближчим часом. Не менш цікавою видається є боротьба за виживання, до якої залучені фактично всі команди, що посідають місця від екватору та нижче.

Хтось із них є більш успішним, у порівнянні з конкурентами, хтось — менш. А хтось, як, наприклад, неподільна трійка в складі закарпатського Миная, рівненського Вереса та львівського Руху, вважає за краще пересуватись обабіч один до одного та здобувати ледь не синхронні результати останнім часом. Проте коли йдеться про очні баталії, то часу на сентименти немає. Ось і зійшлись у непримиренному протистоянні футболісти Володимира Шарана та Віталія Пономарьова, яких у таблиці розділяли всього два очки.

У першій половині гри команди грали аж у надто обережний футбол, маючи перестороги припуститись помилки, яка б у підсумку вартувала їм результату. Минай у цьому плані був трохи сміливішим, адже на рахунку його футболістів було одразу два влучання у верхній каркас воріт суперників ще до перерви. Допомагали створювати ці моменти команді Шарана стандарти, подачі з яких намагались завершувати Петько та Твердохліб, проте постійно влучали в поперечини. Опорний півзахисник при цьому взагалі робив це чи не з метру до порожнього кута воріт.

Відсутність реалізація таким моментів погана ще й тому, що на більше ні господарі, ані гості в першому таймі так і не награли. Доволі спокійним був футбол, а в Руху ще й нічого не виходило попереду. Ось і залишились львів’яни з одним лише натяком на загрозу чужим воротам, та й той їм дозволив створити необачний пас назад від Вітенчука на воротаря. Добре, що Бандура не ловив ґав у тому моменті наприкінці першого тайму.

У другій половині гри Рух розпочав із доволі цікавого моменту біля чужих воріт, коли Лях відкрився на лівому фланзі штрафного під закидання від Сапуги, але не пробив воротаря ударом низом. Проте, знову ж таки, ми потім стикнулись із тим фактом, що це був перший та останній момент львів’ян після відновлення гри, а загальні швидкості матчу так і не підвищились. Вітенчук трохи згодом потурбував воротаря суперників дальнім ударом, не забив, і на тому потім і розійшлись.

У наступному турі закарпатський Минай гратиме гостьовий матч проти харківського Металіста, а львівський Рух гостюватиме в одеського Чорноморця.Минай — Рух 0:0Бандура — Гончар (Дмитрук, 64), Ю. Кравчук, Мельник (Гечев, 83), Нємчанінов, Булеза — Рогозинський (Чуєв, 83), Петько, Вітенчук (Шишка, 69), Твердохліб — Вишневський (Коломоєць, 83).Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Довгий (Таллес, 46), Підгурський, Сапуга — Альваренга (Руніч, 56, Карабін, 89), Климчук, Соломон-Отабор (Квасниця, 67).Попередження: Рогозинський, Ю. Кравчук, Петько — Роман, Сапуга