Україна

Перенесення початку матчу на 2 години 10 хвилин пізніше не завадило команді Юрія Вернидуба фактично підписати вирок харківському клубу.

Геть не всі двобої в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги проходили поміж командами, у яких були спільні інтереси стосовно окремих позицій у турнірній таблиці. Проте так навіть було більш цікаво спостерігати за матчами, оскільки колективи із зони вильоту могли добряче зіпсувати життя суперникам, що ще мають перспективи потрапити до єврокубків, і за рахунок цього витягнути самих себе зі скрутного становища.

Проте мав місце і зворотний сценарій розвитку подій, коли шанси клубу з вищими амбіціями на здобуття омріяного місця на міжнародній арені були настільки низькими, що їм було легше просто позловтішатись над менш успішними суперниками та фактично поставити їх на межу від вильоту. У контексті пари в складі криворізького Кривбасу та харківського Металіста так і було. Футболісти Юрія Вернидуба відставали від п’ятої Олександрії на вісім очок за три тури до завершення сезону, тож мали набагато менші шанси потіснити "поліграфів", аніж команда Періци Огнєновича доповнити Львів у його подорожі до Першої ліги з п’ятьма балами відставання від Інгульця.

ДСНС уже не перший день попереджає українців про можливі потужні зливи над територією нашої країни, і хоча деяким регіонам удається уникнути цих стихійних явищ, інші все одно опиняються під владою забаганок природи. Ось і у випадку звітного протистояння агрономам стадіону Гірник довелось залучати всі наявні засоби для того, аби прибрати з поля просто безмежну кількість зайвої вологи, яку рясним шаром сформував невпинний дощ незадовго до початку гри. На все пішло десь дві години, і лише після завершення необхідних підготувань гра розпочалась.

Хоча насправді виявилось, що й не було особливої потреби командам з’являтись на полі, якщо бодай одна з них уже не бачить себе в переліку учасників наступного сезону УПЛ. Ідеться проти Металіст Періци Огнєновича, який вийшов нехай і не в найбільш оптимальному складі на цю гру, проте й гравці його повинні були мати хоч якусь спортивну гордість самі за себе.

"Жовто-сині" віддали м’яч на поталу суперникам, а ті б радо цим користались, проте поле все ж таки місцями було занадто важким. Доводилось відмовлятись від флангових дій, а в центрі місцями було настільки щільно, що й появі зайвого футболіста обидві сторони в цій зоні були не раді. Господарі на цьому тлі вдавались до безлічі ударів із далекої відстані, проте голкіперу Єрмолову з ними було доволі легко поратись.

Коли ж футбольне покриття трохи пошматували шипами бутс, воно нарешті змогло позбавитись зайвої вологи, тож поле для взаємодії гравців ставало дедалі ширшим. Ось і використав це на повну Соса, коли на 42 хвилині залишив м’яч Хомченовському перед штрафним, а поки партнер розгортав передачею далі на лівий фланг, пішов замикати на дальню подачу від Дібанги. Як для першого гола в УПЛ, то це взагалі космічний рівень взаємодії.

Кривбас таким чином виграв перший тайм, а разом із ним і весь матч, бо в суперників не було жаги йти щось там відігравати за рахунком. Як і перебувати на полі зокрема. Огнєнович навіть не намагався реагувати на те, що його команда поступається господарям за всім статтями, тож Капіч на 71 хвилині майстерно добив Металіст. Зміщення з правого флангу до штрафного ледь не пішохідному темпі завершилось слабеньким, але прицільним ударом низом у правий кут. Як не було гостей на полі до цього, так і не з’явились вони після другого пропущеного гола. Питання другої команди, що вилетіла, здається, більше піднімати не треба.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє проти харківського Металіста 1925, а харківський Металіст прийматиме закарпатський Минай.— Металіст 2:0Соса, 42, Капіч, 71Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго (Опанасенко, 88) — Семотюк (Татарков, 65), Луньов (Кораблін, 88), Капіч (Карпусь, 88) — Хомченовський, Дебелко, Соса (Шевченко, 82).Єрмолов — Влага, Ніколишин, Порох (Мизюк, 85), Коррал — Чідомере (Чайковський, 72), Демченко, Ралюченко (Багачанський, 85) — Наумець, Прядун (Коркішко, 72), Рязанцев (Картушов, 72).Попередження: Луньов, Семотюк, Шевченко