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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та дніпровський Дніпро-1.

Донецький Шахтар зіграє потенційно чемпіонський матч проти дніпровського Дніпра-1 на Арені Львів у рамках двадцять дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над луганською Зорею (3:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Олександр Кучер, на тлі поразки від полтавської Ворскли (1:2), використав на флангах оборони Каплієнка та Пасіча, тоді як Адамюк перейшов до центру захисту, у опорній зоні з'явився Танковський, а Гуцуляк гратиме на правому фланзі півзахисту.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Михайліченко, Козік, Корнієнко, Тотовицький, Швед, Джурасек, Топалов, Назарина, Келсі.



Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Адамюк, Сарапій, Є. Пасіч — Танковський — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.

Запасні: Валеф, Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер, Лучкевич, Назаренко, Когут, Танчик, Рубчинський, Підлепенець.



Гра Шахтар — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.