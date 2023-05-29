Харківська команда залишає вищий дивізіон.
Фото: УПЛ
29 травня 2023, 17:07
У понеділок, 29 травня, Металіст протистояв в Ужгороді Минаю.
Незважаючи на те, що після першого тайму харківська команда вела у рахунку, зрештою номінальні господарі програли – 1:2.
Таким чином, Металіст достроково вилетів із УПЛ за тур до кінця чемпіонату. Після 29 матчів у харківського клубу 22 очки та передостаннє місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, що Металіст тільки цього сезону вийшов в УПЛ. Раніше з найвищого дивізіону також вилетів ПФК Львів.
Металіст – Минай 1:2
Голи: Демченко, 36 – Вишневський, 61, Паламар, 76 (з пенальті).