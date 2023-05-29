Україна

Харківська команда залишає вищий дивізіон.

У понеділок, 29 травня, Металіст протистояв в Ужгороді Минаю.

Незважаючи на те, що після першого тайму харківська команда вела у рахунку, зрештою номінальні господарі програли – 1:2.

Таким чином, Металіст достроково вилетів із УПЛ за тур до кінця чемпіонату. Після 29 матчів у харківського клубу 22 очки та передостаннє місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Металіст тільки цього сезону вийшов в УПЛ. Раніше з найвищого дивізіону також вилетів ПФК Львів.

Металіст – Минай 1:2

Голи: Демченко, 36 – Вишневський, 61, Паламар, 76 (з пенальті).