Україна

Київський клуб відправив три м'ячі у ворота опонента.

У рамках 29 туру чемпіонату України Динамо на стадіоні Авангард у Рівному приймало Верес.

Київський клуб зумів без особливих проблем перемогти, відправивши у ворота суперника три голи.

Динамо – Верес 3:0

Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3.

Верес закріпився на чотирнадцятому рядку в УПЛ, а це означає, що з великою ймовірністю клуб гратиме у перехідних матчах за право залишитися у вищому дивізіоні.

У заключному 30-му турі Верес зіграє проти Інгульця.