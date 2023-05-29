Київський клуб відправив три м'ячі у ворота опонента.
Фото: УПЛ
29 травня 2023, 17:20
У рамках 29 туру чемпіонату України Динамо на стадіоні Авангард у Рівному приймало Верес.
Київський клуб зумів без особливих проблем перемогти, відправивши у ворота суперника три голи.
Динамо – Верес 3:0
Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3.
Верес закріпився на чотирнадцятому рядку в УПЛ, а це означає, що з великою ймовірністю клуб гратиме у перехідних матчах за право залишитися у вищому дивізіоні.
У заключному 30-му турі Верес зіграє проти Інгульця.