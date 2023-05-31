Український вінгер оцінюється у 2 мільйони євро.
Андрій Ярмоленко, getty images
31 травня 2023, 19:22
Футбольний портал Transfermarkt оновив вартість нападника національної збірної України та арабського Аль-Айну Андрія Ярмоленка.
За даними джерела, 33-річний українець став дешевшим на 500 тисяч євро порівняно з попереднім оновленням його вартості, яке відбулося 15 грудня 2022 року.
Тепер трансферна вартість Андрія Ярмоленка оцінюється у 2 мільйони євро.
Зазначимо, що цього літа український вінгер може набути статусу вільного агента, оскільки його контракт з Аль-Айном закінчується 30 червня 2023 року.
За клуб з ОАЕ він провів загалом 33 поєдинки, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.