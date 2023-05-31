Україна

Український вінгер оцінюється у 2 мільйони євро.

Футбольний портал Transfermarkt оновив вартість нападника національної збірної України та арабського Аль-Айну Андрія Ярмоленка.

За даними джерела, 33-річний українець став дешевшим на 500 тисяч євро порівняно з попереднім оновленням його вартості, яке відбулося 15 грудня 2022 року.

Тепер трансферна вартість Андрія Ярмоленка оцінюється у 2 мільйони євро.

Зазначимо, що цього літа український вінгер може набути статусу вільного агента, оскільки його контракт з Аль-Айном закінчується 30 червня 2023 року.

За клуб з ОАЕ він провів загалом 33 поєдинки, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.