Україна

Керала Бластерс оголосила про завершення орендної угоди з українським хавбеком.

Керала Бластерс на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення центрального півзахисника Івана Калюжного, права на якого належать Олександрії.

Орендна угода 25-річного українця з клубом із першості Індії завершилася 31 травня 2023 року.

У стані Керали попрощалися з Калюжним і ще чотирма гравцями, тому очікується, що він повернеться до Олександрії, з якою має контракт до літа 2025 року.

У футболці індійського клубу Іван Калюжний виступав з літа минулого року, провів 19 поєдинків, забив чотири голи та віддав один асист.