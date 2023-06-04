Україна

Перед останнім туром інтрига панує на всіх рівнях.

Останній бій найважчий. Жодна з ігор завершального дня не буде просто статусним товарняком. У кожній з них результат буде дуже важливим як мінімум для одного суперника – а в більшості випадків для обох. Ми розповімо про найцікавіші деталі кожного із сьогоднішніх поєдинків.

ДНІПРО-1 – КРИВБАС

15:00. "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Ми можемо незрівнянно поступатися професійним футболістам у швидкості, витривалості, силі (хоча іноді, дивлячись УПЛ, так і не скажеш), але в умінні мислити стратегічно та тактично вони часом просто шокують. Як, ну як гравці на кшталт Гуцуляка , Матаритти і Пеглоу могли підставляти всю команду, залишаючи її без себе на вирішальний бій за друге місце?!

А Дніпру-1 буде дуже складно з Кривбасом. Він програв йому в першому колі, і ця поразка була єдиною (!) для команди Кучера за все перше коло. Кривбас відмінно обороняється (всього два пропущені в 6 останніх турах), він чудово знає, що Дніпру-1 треба перемагати – і може чудово побудувати гру на контратаках.

За Дніпро-1 кілька факторів. По-перше, якщо Кривбас хоче закінчити сезон із чимось більшим, ніж просто “перевага за сумою двох матчів із самим Дніпром-1”, “фініш у верхній половині таблиці” та іншою мішурою, йому теж треба перемагати. Дніпро-1 може сам віддати м'яч, і тоді матч перетвориться на гру “хто перший зірветься”...

Ну а другий фактор звати Артем. За всіма скандалами та битвами майже забулося, що Довбик в одному голі від історичного рекорду УПЛ. Він не забив Ворсклі, навіть не мав шансів із Шахтарем – і тепер уже час показувати себе як людину, яка відповідає рівню Серії А. Безумовно, Безкоровайний і компанія зустрінуть Довбика, м'яко кажучи, без хліба-солі, але шлях до рекорду і не повинен бути простим.

прогноз 1:0

ВОРСКЛА – ШАХТАР

15:00, "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Пятов повертається до Полтави! Цілі покоління українських футболістів встигли розпочати та закінчити, доки Андрій грав у Шахтарі, він уже не асоціюється з іншими клубами УПЛ – але виховала Пятова саме Ворскла. І треба ж такому статися: саме перед 30-м туром червону картку отримав Трубін. Пятов підміняє його саме у матчі з командою, яка дала йому дорогу у футбол.

До того ж приїжджає Андрій у ситуації, коли Ворсклі зовсім не до сентиментів. Шанс на п'яте місце полтавцям дає перемога і лише перемога: Олександрія завдяки перевагі за особистими зустрічами попереду на півтора очки. А як Шахтар проводить матчі у статусі чемпіона? Чесно кажучи, не так вже й благодушно.

У сезоні-19/20 він став чемпіоном дуже впевнено, за п'ять турів до кінця – і в них дозволив суперникам (дуже міцним Зорі та Олександрії) дві нічиї, але не перемоги. На фініші сезонів-18/19 та 17/18 гірники вже з медалями на шиї не виграли лише по одному матчу – проти Динамо; і лише у сезоні-16/17 з останніх сезонів можна побачити результат низької турнірної мотивації: домашня нічия з Олімпіком.

Навіть фактор Пятова тут може зіграти в обидва боки. З великою ймовірністю воротар, якому у червні виповниться 39, на батьківщині зіграє останній матч у кар'єрі. З такими гравцями взагалі-то треба прощатися гідно – і нинішній Шахтар, до речі, чистий приклад команди, в якому молодь виходить на поле з кумирами дитинства в особі Пятова та Степаненка. Загалом Шахтар під кінець сезону набрав ураганну міць, і навряд чи Скрипнику потрібно розраховувати просто на “п'яну команду, яку легко переможемо”. Шахтар тому й гранд, що не дозволяє собі таких речей.

прогноз 1:1

МЕТАЛІСТ 1925 – ДИНАМО

15:00. НТК ІМ. В. БАННІКОВА, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Та сама історія, що з Ворскла – Шахтар, але на рівень нижче. Про Шовковського дуже складно говорити як про самостійну тренерську одиницю, але за одне він заслуговує на похвалу. Динамо після відходу Луческу на лікарняний точно не втратило в мотивації – швидше навпаки, тільки покращала внутрішня конкуренція, гравці більше прагнуть забити другий та третій м'ячі.

З Металістом 1925 кияни зіграли 0:0 у першому колі. Велика спокуса сказати “Ось через такі осічки вони й четверті” – але взагалі харків'яни досягли 0:0 і з Шахтарем, не кажучи вже про менш почесні скальпи на зразок Ворскли та Олександрії. А нічия зараз Металісту 1925 дуже потрібна – її з д уже великою ймовірністю вистачить для непотраплення в “стики”. Верес грає з Інгульцем, у разі його перемоги чотири команди нижче “двадцять п'ятих” фінішують точно. У разі рівності між Металістом 1925 та Інгульцем перевага теж на боці харків'ян.

Проблема Металіста 1925 в тому, що Динамо на самому фініші налагодило атаку. Чотири останні матчі – 13 голів, сім – 19... Ваната дискваліфікували, але це призвело лише до голу Раміреса – і, до речі, з ним в атаці краще себе виявив Караваєв. Киян можна перемогти у відкритій грі, як це зробив Чорноморець (3:2), але це не про нинішню команду Едмара. Тож “двадцять п'ятим” буде дуже складно.

прогноз 0:1

МИНАЙ – ЗОРЯ

15:00. "МИНАЙ", МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Зоря має завершувати сезон на мажорній ноті. Після розгрому від Шахтаря підопічні ван Леувена зразково-показово відновилися та дуже гарно перемогли на складному виїзді до Олександрії. При цьому луганці створюють багато моментів і адекватно їх реалізують: в останніх семи матчах менше двох вони забили лише Шахтарю та Вересу, причому в останньому випадку точно награли на розгром.

Минай теоретично ще гарантував собі порятунок, але ключове слово “теоретично”. Для попадання команди Шарана у “стики” потрібні і перемога Металіста 1925 над Динамо, і Руху над Олександрією, та Інгульця над Ворсклою... Загалом, несерйозно. Шаран проробив видатну роботу цього сезону, і один із наслідків цієї роботи – можливість закінчувати чемпіонат без зайвих нервів.

прогноз 0:2

РУХ — ОЛЕКСАНДРІЯ

15:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

А ось Рух битиметься насмерть. Вдома ця команда не програє вже п'ять матчів, при тому, що приймала Динамо та Ворсклу. У свою чергу Олександрія рідко перемагає на виїзді (та й, чесно кажучи, де-небудь), тому й опинилася на межі ганьби. Інакше ризик втратити двозначну перевагу за очками над Ворсклою та/або Кривбасом і не назвеш.

Клімчук набрав чудову форму, і впоратися з ним – завдання №1 для олександрійської оборони. В атаці команді Ротаня, звичайно, можна чекати на помилки оборони Руху, але якщо згадати, які проблеми у “городян” із нападом... Загалом, велика частина надій Олександрії пов'язана з Шахтарем та Дніпром-1.

прогноз 1:1

ВЕРЕС – ІНГУЛЕЦЬ

15:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Верес проти Інгульця – це, як би пафосно не звучало, “інь” та “янь” боротьби за виживання. Інгулець в останніх 11 матчах забив 1 (ОДИН) гол з гри. І той ФК Львову, який вилетів – тобто взагалі можна не враховувати. Та навіть якщо рахувати пенальті, три голи в 11 матчах – принизливо мало забитих навіть для аутсайдера. Ковалець зіграв стратегічно важливі 0:0 з Олександрією, Металістом 1925, Кривбасом, здобув ще важливішу мінімальну перемогу над Рухом – і, в принципі, 0:0 сьогодні у Рівному його з великою ймовірністю теж сьогодні влаштують.

Верес одному Металісту закинув п'ять, та й не в цифрах справа у його випадку. 13 голів в останніх дев'яти матчах – це не так багато, якщо зважати на те, що команда Вірта в переважній більшості ігор не соромиться атакувати. Може, це їй і завадило: 45 пропущених (навіть аутсайдери, що вилетіли, “перевершили” Верес за цим показником зовсім недавно) потягли її практично на саме дно.

Немає майже жодних сумнівів, що Верес впевнено атакуватиме, а Інгулець – оборонятися і огризатися. Питання виконання: і тут матч із ФК Львів, чесно кажучи, заважає. Важко брати до уваги гру проти колективу, який доживає останні дні – як мінімум в еліті. А якщо її в розрахунок не брати, то Верес на фініші виглядає помітно міцнішим.

прогноз 2:1

МЕТАЛІСТ – ЧОРНОМОРЕЦЬ

15:00. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​

прогноз 0:2

КОЛОС — ФК ЛЬВІВ

15:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

прогноз 3:0

Нічого сказати. Львів та Металіст з великою ймовірністю проводять останні матчі у своїй історії – і в такій ситуації будь-який результат, окрім впевнених перемог Чорноморця та Колосу, буде сенсацією.