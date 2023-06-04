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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та криворізький Кривбас.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє регіональне дербі проти криворізького Кривбасу на полі ужгородського Авангарду в рамках заключного туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після поразки від донецького Шахтаря (0:3), використав із перших хвилин Макса Валефа в рамці воріт, тоді як Сваток зіграє в центрі захисту, а Рубчинський долучиться до опорної зони в пару до Танковського. Танчик гратиме праворуч в атаці.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (2:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Дніпро-1: Макс Валеф — Є. Пасіч, Сваток, Сарапій, Каплієнко — Танковський, Рубчинський — Танчик, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Запасні: Рибак, Гомес, Адамюк, Лучкевич, Хайнер, Назаренко, Когут, Підлепенець.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк, Луньов, Капіч — Хомченовський, Дебелко, Соса.

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Вернидуб, Шевченко, Кораблін, Татарков, Задерака, Устименко.



Гра Дніпро-1 — Кривбас почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.