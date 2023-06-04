Завершилися матчі останнього туру чемпіонату України-2022/23.
Фото: Заря Луганск
04 червня 2023, 16:59
У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги-2022/23, у якому луганська Зоря розгромила закарпатський Минай із рахунком 3:0.
Однак через мінімальну перемогу Дніпра-1 у дербі з криворізьким Кривбасом команда Патріка ван Леувена залишилася на третьому місці за додатковими показниками та виступить у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Минай — Зоря 0:3
Голи: Русин, 8, 57, Батагов, 25
У паралельному матчі Рух зіграв у нульову нічию з Олександрією.
Для львівського клубу цього результату виявилося достатньо, щоб уникнути попадання у стикові матчі за збереження прописки в УПЛ, а от у разі перемоги Ворскли над Шахтарем олександрійці залишаться поза єврокубковою зоною.
Рух — Олександрія 0:0
Київське Динамо в останньому турі зіграло внічию з Металістом 1925 року з рахунком 1:1, тому харків'яни також уникли стикових матчів.
Металіст 1925 — Динамо Київ 1:1
Голи: Габелок, 38 — Ерік Рамірес, 20
Вилучення: Дячук, 32 (Динамо)
Чорноморець здобув впевнену перемогу над харківським Металістом, який ще до останнього матчу напряму вилетів з УПЛ разом із ФК Львів.
Металіст — Чорноморець 0:3
Голи: Юсов, 76, 87
Колос мінімально обіграв Львів завдяки єдиному голу Велетня.
Колос - Львів 1:0
Гол: Велетень, 28
Вилучення: Чоботенко, 45+1 (Колос)
Верес здобув мінімальну перемогу над Інгульцем, проте за рахунок результатів у паралельних матчах обидві команди боротимуться за збереження прописки у найвищому дивізіоні України у стикових матчах.
Верес — Інгулець 1:0
Гол: Вовченко, 74
Вилучення: Курко, 90+5 (Верес)