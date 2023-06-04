Україна

Завершилися матчі останнього туру чемпіонату України-2022/23.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги-2022/23, у якому луганська Зоря розгромила закарпатський Минай із рахунком 3:0.

Однак через мінімальну перемогу Дніпра-1 у дербі з криворізьким Кривбасом команда Патріка ван Леувена залишилася на третьому місці за додатковими показниками та виступить у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Минай — Зоря 0:3

Голи: Русин, 8, 57, Батагов, 25

У паралельному матчі Рух зіграв у нульову нічию з Олександрією.

Для львівського клубу цього результату виявилося достатньо, щоб уникнути попадання у стикові матчі за збереження прописки в УПЛ, а от у разі перемоги Ворскли над Шахтарем олександрійці залишаться поза єврокубковою зоною.

Рух — Олександрія 0:0

Київське Динамо в останньому турі зіграло внічию з Металістом 1925 року з рахунком 1:1, тому харків'яни також уникли стикових матчів.

Металіст 1925 — Динамо Київ 1:1

Голи: Габелок, 38 — Ерік Рамірес, 20

Вилучення: Дячук, 32 (Динамо)

Чорноморець здобув впевнену перемогу над харківським Металістом, який ще до останнього матчу напряму вилетів з УПЛ разом із ФК Львів.

Металіст — Чорноморець 0:3

Голи: Юсов, 76, 87

Колос мінімально обіграв Львів завдяки єдиному голу Велетня.

Колос - Львів 1:0

Гол: Велетень, 28

Вилучення: Чоботенко, 45+1 (Колос)

Верес здобув мінімальну перемогу над Інгульцем, проте за рахунок результатів у паралельних матчах обидві команди боротимуться за збереження прописки у найвищому дивізіоні України у стикових матчах.

Верес — Інгулець 1:0

Гол: Вовченко, 74

Вилучення: Курко, 90+5 (Верес)