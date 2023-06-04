Україна

У важкому протистоянні колектив Олександра Кучера не дав луганській Зорі зазіхнути на другу сходинку.

Дійсно шаленим був минулий тиждень у рамках української Прем’єр-ліги з повноцінними двома турами. Проте за їхніми підсумками вдалось отримати відповідь лише на кілька запитань стосовно розподілення команд поміж місцями в турнірній таблиці. І це було дійсно несподівано, оскільки вже давно національна першість не балувала нас таким рівнем інтриги, що абсолютно всі матчі останнього туру було доцільно проводити за спортивним принципом виключно в одному часовому слоті.

Зокрема, зберігалась невизначеність у питанні визначення долі "срібних" та "бронзових" нагород, на тлі чого участь дніпровського Дніпра-1 та луганської Зорі в паралельних матчах проти криворізького Кривбасу та закарпатського Миная відповідно грала виключно на користь українському поціновувачу футболу.

Однак що ми побачили на полі в першому тайму від команди, яка начебто мала б домінувати та грати виключно на задоволення власних потреб? А нічого! Здавалось, що дніпряни неначе не прокинулись учасно до початку цього матчу, тому пересувались полем занадто обережно та повільно. Хтось може сказати, що це така тактика обережного футболу була у виконанні команди Кучера, але ж ні, Кривбас також не квапився нікуди з м’ячем і мимоволі в нас з’являлось усе більше запитань.

А тут ще й Зоря в паралельній грі почала наштамповувати м’ячі, тож СК мав або прискорюватись, або ж хоча б щось створювати біля чужих воріт для подальших дій у другому таймі. Натомість Валефу довелось рятувати команду на 26 хвилині, коли Соса виконав постріл із лівого флангу штрафного в ближній кут фактично впритул до чужого воротарського. Кліщук ближче до перерви також відзначився непоганим сейвом у відповідь на дальній удар Рубчинського, але ситуація поступово почала розжарюватись.

Напевно, ми вас не здивуємо, якщо ви дивились попередні ігри Дніпра-1 у цьому сезоні, якщо скажемо, що Кучер нічого не змінював після перерви, а його команда так само продовжувала плисти за течією. Зоря десь неподалік тим часом забила свій третій м’яч, проте це все одно мало занадто мало ваги для загальної картини в турнірній таблиці — усі очікували на рішучий крок від дніпрян і вони все ж таки на нього зважились.

На 73 хвилині Підлепенець передачею з власної половини запустив контратаку до правого флангу штрафного через Довбика, той почекав на підключення другим темпом Когута, а партнер потім не пожалкував м’яча для Бланко, який поставив крапку в усій цій єврокубковій історії. Кривбас не намагався зіграти на свою перемогу від самого початку другого тайму й у підсумку поступився, не створивши загрози чужим воротам після пропущеного.

За підсумками розіграшу української Прем’єр-ліги зразка сезону-2022/23 дніпровський Дніпро-1 посів другу сходинку в турнірній таблиці та здобув "срібні" медалі. Криворізький Кривбас зупинився на сьомому місці, тому не гратиме в єврокубках у наступному футбольному році.— Кривбас 1:0Бланко, 73Макс Валеф — Є. Пасіч (Хайнер, 60), Сваток, Сарапій, Каплієнко (Назаренко, 67) — Танковський, Рубчинський (Підлепенець, 61) — Танчик, Піхальонок (Когут, 60), Бланко — Довбик.Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Семотюк, Луньов (Задерака, 63), Капіч — Хомченовський, Дебелко (Кораблін, 78), Соса.Попередження: Когут — Семотюк, Кораблін, Бескоровайний