Україна

Полтавський клуб фінішував п'ятим та зіграє у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Останній тур української Прем'єр-ліги та сезон вищого дивізіону загалом закрив поєдинок між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем, який підходив до цього протистояння у статусі чемпіона.

Відсутність турнірної мотивації у "гірників" зіграла на руку полтавцям, які на 37-й хвилині вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті Сефері.

Вже на 50-й хвилині зустрічі Ворскла збільшила свою перевагу в рахунку до двох м'ячів завдяки голу Павлюка, проте кінцівка матчу не пройшла для суперника Шахтаря без проблем.

Команда Віктора Скрипника залишилася у меншості на 74-й хвилині через вилучення Пердути, після чого колектив Ігора Йовічевича відіграв один м'яч.

Незважаючи на це, Ворсклі вдалося втримати переможний результат з рахунком 2:1, який поряд із нічиєю Руху та Олександрії дозволив полтавцям піднятися на п'яте місце та фінішувати у єврокубковій зоні. Ворскла разом із Динамо Київ зіграє від України у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій наступного сезону.

Ворскла — Шахтар 2:1

Голи: Сефері, 37, Павлюк, 50 — Бондаренко, 80

Ворскла: Павло Ісенко, Ігор Пердута, Олександр Скляр (Ілля Крупський 81), Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Володимир Чеснаков, Євген Павлюк, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Феліпе Родрігес 74), Ібрахім Кане

Шахтар: Андрій Пятов (Олексій Шевченко 64), Валерій Бондар, Андрій Тотовицький (Хусрав Тоїров 72), Гіоргі Гочолейшвілі, Дмитро Криськів (Антон Глущенко 64), Невен Джурасек, Кевін Келсі, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (Андрій Борячук 64), Мар'ян Фарина

Попередження: Сулейманов

Вилучення: Пердута, 74 (Ворскла)