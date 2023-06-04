Україна

35-річний голкіпер стане вільним агентом.

Поєдинок 30-го туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:1) став останнім у якості гравця Динамо для воротаря Дениса Бойка, повідомив офіційний сайт киян.

35-річний голкіпер вийшов на заміну на 88-й хвилині замість Георгія Бущана, отримавши при цьому капітанську пов’язку, а після фінального свистка мав змогу публічно подякувати партнерам та всім причетним за роки виступів у складі "біло-синіх".

У Дениса спливає контракт і він залишає клуб в якості вільного агента.

За час виступів у складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів у всіх турнірах у період 2005-2014 рр. та з 2018 року, одного разу став чемпіоном України, двічі володарем Кубка та тричі – Суперкубка країни.