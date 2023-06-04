Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

В останньому турі української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець здобув розгромну перемогу над харківським Металістом.

Команда Романа Григорчука відправила три "сухі" м'ячі у ворота харків'ян, яких від вильоту до Першої ліги України не врятувала б навіть перемога.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст — Чорноморець у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:



Металіст — Чорноморець 0:3

Голи: Юсов 76, Юсов 87, Хадіда 90+2