Україна

Виконувачем обов’язків головного тренера призначений Владислав Лупашко.

Інгулець у своїх соціальних мережах оголосив про те, що Сергія Ковалця звільнено з посади головного тренера Інгульця після поразки від Вереса в останньому турі української Прем'єр-ліги-2022/23 (0:1).

Виконуючим обов'язки керманича петровського клубу призначено 36-річного Владислава Лупашка, який був асистентом Ковальця.

Саме він буде готувати команду до перехідних матчів із ЛНЗ Черкаси за право грати в УПЛ наступного сезону, які пройдуть 10 та 14 червня.

"Футбольний клуб Інгулець дякує Сергію Івановичу Ковальцю за співпрацю. Він взяв на себе керування командою у складний для клубу період. На його рахунку історична перемога над київським Динамо та інші звитяги над давніми суперниками Інгульця. Дякуємо йому за віддачу, старання та футбольний досвід, яким він поділився з нами. Бажаємо Сергію Івановичу успіхів у подальшій тренерській кар’єрі", — сказано у заяві Інгульця.

Дивитися відео гола та огляд матчу Верес — Інгулець ви можете на Football.ua.