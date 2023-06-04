Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

У рамках останнього туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес здобув мінімальну перемогу над петровським Інгульцем.

Незважаючи на підсумковий результат у цьому протистоянні, обидві команди зіграють у стикових матчах проти Металурга та ЛНЗ Черкаси за право виступити в УПЛ у наступному сезоні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Інгулець у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Верес - Інгулець 1:0

Гол: Вовченко, 74

Верес (старт): Когут — Балан, Гагун, Вовченко, Курко, Кльоц, Кучеров, Блізніченко, С.Шарай, Пасіч, Гайдучик

Інгулець (старт): Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Запорожець, Кухарук, Павлов, Сітало, Козак

Вилучення: Курко, 90+5