Україна

25-річний футболіст підпише нову угоду.

Артем Довбик близький до продовження контракту із Дніпром-1, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, пролонгація угоди не сильно вплине на інтерес італійських команд до 25-річного нападника.

Цьогорічний контракт розрахований до кінця поточного року. За Довбиком стежать Торіно та Салернітана. Минулого літа Дніпро-1 оцінював Довбика у дванадцять мільйонів євро.

Нагадаємо, що Артем став найкращим бомбардиром УПЛ сезону-2022/23 – на його рахунку 24 голи.