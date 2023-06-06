25-річний футболіст підпише нову угоду.
АРТЕМ ДОВБИК, ФОТО СК ДНІПРО-1
06 червня 2023, 14:59
Артем Довбик близький до продовження контракту із Дніпром-1, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, пролонгація угоди не сильно вплине на інтерес італійських команд до 25-річного нападника.
Цьогорічний контракт розрахований до кінця поточного року. За Довбиком стежать Торіно та Салернітана. Минулого літа Дніпро-1 оцінював Довбика у дванадцять мільйонів євро.
Нагадаємо, що Артем став найкращим бомбардиром УПЛ сезону-2022/23 – на його рахунку 24 голи.