Україна

Тренер залишається у поточній команді.

Володимир Шаран продожив контракт з Минаєм, повідомив офіційний Telegram-канал української команди.

Сторони погодили нові взаємовигідні умови контракту.



Нагадаємо, що Володимир Шаран очолив Минай взимку 2022 року. Проте через військову агресію рф, дебютувати у якості головного тренера закарпатців 51-річний фахівець зміг лише в серпні минулого року.



Разом із Володимиром Богдановичем нові угоди заключили асистент головного тренера Вадим Чернишенко, старший тренер Сергій Мізін, тренер воротарів Андрій Новак, лікар Олег Темник та фізіотерапевти Михайло Даньків й Анатолій Шишкін.

Під керівництвом Шарана Минай досяг найвищого результату в трирічній історії виступів в УПЛ. Команда набрала 33 очки у 30 матчах та посіла десяте місце.