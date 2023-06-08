Україна

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію товариського поєдинку між двома командами.

У понеділок, 12 червня, відбудеться товариський матч між збірними Німеччини та України. Гра пройде у Бремені. Цей поєдинок стане 1000-м для німців в історії команди.

Німеччина — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Щодо збірної України, то ця гра стане підготовкою до двох матчів відбору до чемпіонату Європи-2024 – проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 та 19 червня.

Українці та німці у своїй історії зустрічались 8 разів: 4 матчі команди провели у відборах на чемпіонат світу, 2 поєдинку — у Лізі націй, 1 — на Євро та ще раз був зіграний товариський матч. На жаль, Україна не змогла в жодному з цих поєдинків здолати німецьку машину: 5 поразок і 3 нічиї.

Востаннє Україна та Німеччина грали у Лізі націй. Поєдинок відбувся у листопаді 2020 року. Тоді Ред Булл Арені Україна забила першою — відзначився Яремчук. Згодом німці відквитали відставання та забили ще двічі — Сане та дубль Вернера зробили свою справу — 3:1.

Де дивитись матч Німеччина — Україна?

У прямому ефірі поєдинок покаже сервіс MEGOGO. Початок гри о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що 16 червня у Скоп'є збірна України зустрінеться зі збірною Північної Македонії, а 19 червня у Трнаві – з Мальтою.

VBET вважає фаворитом збірну Німеччини, коефіцієнт на перемогу німців складає 1.35, тоді як тріумф українців – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.