Україна

Однак румун навряд чи прийме цю пропозицію.

Мірча Луческу отримав пропозицію від Ан-Насра, повідомляє DigiSport.

За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії вважає Луческу досвідченим фахівцем, який може дати команді багато чого.

Проте Мірча навряд чи погодиться тренувати команду Кріштіану Роналду. Справа в погодних умовах та перебування далеко від дому.

Нагадаємо, що протягом сезону Ан-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію.

Раніше повідомлялося, що Луческу працюватиме з Динамо ще мінімум сезон.