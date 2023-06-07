Однак румун навряд чи прийме цю пропозицію.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО КИЇВ
07 червня 2023, 17:12
Мірча Луческу отримав пропозицію від Ан-Насра, повідомляє DigiSport.
За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії вважає Луческу досвідченим фахівцем, який може дати команді багато чого.
Проте Мірча навряд чи погодиться тренувати команду Кріштіану Роналду. Справа в погодних умовах та перебування далеко від дому.
Нагадаємо, що протягом сезону Ан-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію.
Раніше повідомлялося, що Луческу працюватиме з Динамо ще мінімум сезон.