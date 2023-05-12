Україна

Румунський фахівець отримає ще один шанс проявити себе на посаді наставника "біло-синіх".

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу продовжить очолювати "біло-синіх" наступного сезону. Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка у своєму твіттері.

За інформацією джерела, зараз офіційна позиція клубу та самого тренера полягає в тому, щоб румунський фахівець залишався в Динамо до кінця сезону 2024 року.

Раніше була інформація про те, що Динамо зацікавлене у запрошенні наставника Ракува Марека Папшуна, який привів польський клуб до чемпіонства.

Нагадаємо, зараз киянами керує асистент головного тренера Олександр Шовковський, який замінює Луческу. Сам румун на лікарняному після операції.

Після 25 турів Динамо набрало 50 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Зорі на п'ять балів.

Свій наступний матч Динамо проведе проти одеського Чорноморця. Гра відбудеться завтра, 13 травня, о 14:00 за київським часом.