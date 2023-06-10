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    10 червня 2023, 08:00

    Металург (Запоріжжя) — Верес. Напередодні

    Матч із дуже гучною вивіскою.

    Чим ближче до вирішальних матчів, тим жорсткіше у Вересі навіть на тренуваннях / ФК ВЕРЕС
    Чим ближче до вирішальних матчів, тим жорсткіше у Вересі навіть на тренуваннях / ФК ВЕРЕС 10 червня 2023, 08:00

    У рамках плей-офф за право грати у Прем'єр-лізі запорізький Металург прийме Верес.

    МЕТАЛУРГ (ЗАПОРІЖЖЯ) – ВЕРЕС

    10 ЧЕРВНЯ, 17:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    Запорізький Металург прагне до вищої ліги. Багато питань щодо державного фінансування, але в цілому є чітке розуміння, що таке місто має бути присутнім у вищій лізі. Запоріжжя завжди було кузнею кадрів, і Едуард Сарапій продовжив естафету імені Сергія Сидорчука, Тараса Степаненка, Сергія Кривцова. У нинішньому складі, за наявності ветеранів в особі Володимира Польового та Сергія Басова, шістьом гравцям основи не більше 24 років.

    Але пробитися в еліту запорожцям буде дуже складно, бо на їхньому шляху стоїть Верес. Команда подає себе так, що дуже дивує сам факт її фінішу регулярного сезону в зоні перехідних матчів. Вона може підписувати в основних конкурентів кращих гравців: таких, як Блізніченко, який прямо посеред сезону перейшов з Інгульця.

    Але клуб занадто багато пропускає, слабко (всього три перемоги у 15 матчах) грає вдома і не зміг обіграти у другому колі Металіст, що й призвело до стикових матчів. Подвійно прикро повинно бути Вірту тому, що перемога, яка практично (ну хіба замість четвертої команди першої ліги довелося грати з третьою) нічого не принесла, відняла на вирішальні ігри важливого гравця. Курко отримав червону наприкінці минулої гри – а з центром оборону у рівнян більші проблеми, ніж із будь-якою іншою зоною.

    Данило Хондак поповнив склад команди взимку, протягом сезону навіть почав грати, але... П'ять пропущених від Металіста і два від ФК Львів – вагомий привід повернути людину в запас, Вересу ще пощастило жодної з цих ігор не програти. Тож, мабуть, чекаємо в основі Маткобожика: з ним у старті Верес до останнього зберігав шанси навіть із Шахтарем.

    Історія протистояння

    Ці версії клубів раніше не грали.

    Орієнтовні склади

    Металург (Запоріжжя)Байда — Сокол, Вехляк, Басов, Польовий — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов — Білоцерковець, Могильний, Сидоров

    Верес: Когут — Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун — С.Шарай, Кучеров — Блізніченко, Кльоц, Пасіч — Гайдучик

    Прогноз

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Металург Запоріжжя

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