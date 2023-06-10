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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та черкаський ЛНЗ.

Петровський Інгулець та черкаський ЛНЗ зіграють перший перехідний матч української Прем'єр-ліги на полі стадіону Інгулець у Петровому.

Владислав Лупашко в своєму першому стартовому складі на посаді використав Козиренка в трійці центральних захисників, тоді як Коробенко зіграє на правому фланзі.

Олександр Ковпак, після поразки від житомирського Полісся (1:2), залучив із перших хвилин Насонова та Тарасенка в лінії захисту, тоді як Шестаков та Нич доповнять атаку.

Інгулець: Паламарчук — Кучеренко, Козиренко, Ковальов — Коробенко, Клименко, Кухарук, Смоляков — Запорожець, Сітало, Козак.

Запасні: Білик, Осипенко, Павлов, Ченбай, Резепов, Сидоренко, Марусич, Одарюк, Кравчук.



ЛНЗ: Самойленко — Насонов, Тарасенко, Муравський, Норенков — Копил, Бойко, Тищенко — Шестаков, Нич, Савін.

Запасні: Дубовий, Шеліхов, Галенко, Долінський, Євдокимов, Нехтій, Полюлях, Синьогуб, Солдат.



Гра Інгулець — ЛНЗ почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.